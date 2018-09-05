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Ірина Шейк показала груди у прозорому боді: фото 18+

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram

32-річна супермодель Ірина Шейк продемонструвала ідеальні форми під час показу італійського бренду білизни Intimissimi, який пройшов 4 вересня у Вероні.

Нові фото з показу Ірина Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перший вихід російської моделі був у відвертому прозорому боді.

Дивіться відео з дефіле Ірини Шейк:

 

Другий вихід Ірини був скромніший. Модель продемонструвала ідеальні форми у блискучому боді, прикрашене паєтками.

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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