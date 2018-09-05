Ірина Шейк показала груди у прозорому боді: фото 18+

32-річна супермодель Ірина Шейк продемонструвала ідеальні форми під час показу італійського бренду білизни Intimissimi, який пройшов 4 вересня у Вероні.

Нові фото з показу Ірина Шейк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Перший вихід російської моделі був у відвертому прозорому боді.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Вер 2018 р. о 6:13 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:54 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:53 PDT

Допис, поширений Irina Shayk (@__irina__shayk) 5 Вер 2018 р. о 7:54 PDT

Дивіться відео з дефіле Ірини Шейк:

Допис, поширений Irina Shayk (@irinashayksdaily) 5 Вер 2018 р. о 7:48 PDT

Другий вихід Ірини був скромніший. Модель продемонструвала ідеальні форми у блискучому боді, прикрашене паєтками.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Вер 2018 р. о 6:11 PDT