Ірина Шейк показала стильні осінні наряди в новій фотосесії

З початком осені в мережі з’являється все більше фотосесій зірок в осінніх образах. Однією з них стала російська модель Ірина Шейк, яка стала головною героїнею кампейну Ellen Tracy.

На сайті бренду повідомляють, що Ірина Шейк приміряла декілька дуже стильних образів з осінньо-зимової колекції нью-йоркського бренду Ellen Tracy. Серед них – брючні костюми, квіткові сукні і м’які светри. Автором нової фотозйомки став Рован Пепіер.

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Ірина Шейк для Ellen Tracy

Після фотоісторії зіркова матуся Ірина зазначила, що має честь брати учась у кампейні Ellen Tracy, оскільки раніше його представляли найкращі зірки фешн-індустрії: "Я неймовірно рада співпраці з брендом Ellen Tracy з його захоплюючою історією в індустрії моди. Мені також неймовірно приємно йти по стопах таких легенд, як Сінді, Крісті і Стефані, які раніше представляли Ellen Tracy".



Ірина Шейк для Ellen Tracy