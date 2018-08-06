Ірина Шейк показала струнку фігуру на фоні чуток про вагітність: фото

Одна з найпопулярніших моделей світу Ірина Шейк насолоджується романтичною відпусткою в Європі. Зірка відпочиває у компанії коханого – 43-річного актора Бредлі Купера.

Пару сфотографували папарацці в Позітано (Італія), коли вони плавали та засмагали, пише Daily Mail.

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Ірина Шейк та Бредлі Купер

Ірина одягнула бікіні ніжно рожевого кольору, демонструючи свою золотисту засмагу і підтягнуті м’язи.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Ірина Шейк та Бредлі Купер

Бредлі Купер

Шейк також виклала знімки з відпочинку в Instagram. На фото тінь упала так, що здається наче живіт моделі округлився. У коментарях шанувальники Ірини написали, що вона чекає поповнення в родині і навіть почали вітати Шейк.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 4 Сер 2018 р. о 7:51 PDT

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 5 Сер 2018 р. о 6:17 PDT