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Ірина Шейк показала струнку фігуру в мереживній білизні: пікантне фото

1762 Читать новость на русском
Ірина Шейк
Ірина Шейк / Фото з відкритих джерел

Російська супермодель Ірина Шейк частенько тішить своїх прихильників звабливими фото в купальниках та білизні. Оскільки модель є офіційним амбасадором білизняного бренду Intimissimi, вона вкотре показала свої стрункі форми.

Для спокусливого фото Ірина обрала чарівний мереживний топ білого кольору, який вдало підкреслював її форми. Перед собою зірка тримає величезний букет квітів, ймовірно, від білизняної марки.

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"Крокую в літо разом з моєю intimissimiofficial", – йдеться в дописі сексуальної моделі.

 

Зірка неодноразово публікувала інтимні фото, в яких сміливо демонструє свої принади. Незважаючи на маленьку донечку та статус офіційної дружини Бредлі Купера, Шейк не соромиться хизуватись своїм тілом.

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк Еротика
Джерело: 24 Канал
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