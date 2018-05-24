Ірина Шейк показала струнку фігуру в мереживній білизні: пікантне фото

Російська супермодель Ірина Шейк частенько тішить своїх прихильників звабливими фото в купальниках та білизні. Оскільки модель є офіційним амбасадором білизняного бренду Intimissimi, вона вкотре показала свої стрункі форми.

Для спокусливого фото Ірина обрала чарівний мереживний топ білого кольору, який вдало підкреслював її форми. Перед собою зірка тримає величезний букет квітів, ймовірно, від білизняної марки.

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"Крокую в літо разом з моєю intimissimiofficial", – йдеться в дописі сексуальної моделі.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 19 Тра 2018 р. о 6:31 PDT

Зірка неодноразово публікувала інтимні фото, в яких сміливо демонструє свої принади. Незважаючи на маленьку донечку та статус офіційної дружини Бредлі Купера, Шейк не соромиться хизуватись своїм тілом.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 14 Кві 2018 р. о 10:44 PDT