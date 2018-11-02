22:12
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Ірина Шейк постала в рекламі сексуальної білизни для Intimissimi: проникливі фото

      878 Читать новость на русском
      Ірина Шейк для Intimissimi
      Ірина Шейк для Intimissimi / Instagram / @intimissimiofficial

      Відома російська модель стала лицем нової колекції італійського бренду білизни Intimissimi. Ця колекція – набагато більше, ніж просто бюстгальтери.

      Нові фото з'явились на Instagram-сторінці білизняного бренду. 

      Читайте також: Ірина Шейк позувала перед камерою в білизні та леопардовому пальто: гарячі фото

      Нова лінійка має назву Intimissimi Ultralight і складається зі зручної білизни та комфортного домашнього одягу з м’яких тканин, наприклад, з кашеміру. В цій колекції немає відвертих наборів білизни. До неї входять лише майки, лонгсліви, боді та гольфи трьох кольорів: бежевого, сірого та темно-коричневого.

      Ірина Шейк
      Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

      Ірина Шейк
      Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

      Варто додати, що російська модель Ірина Шейк вже багато років поспіль є обличчям бренду Intimissimi та часто знімається для рекламних кампаній.

      Теги: LifeStyle Ірина Шейк Мода Еротика
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      сьогодні , 22:01 Головні новини 2 листопада: УПЦ МП більше не існує, нова витівка російських пранкерів
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      сьогодні , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      сьогодні , 21:30 Немає братніх народів, є лише спроби Росії знищити Україну
      Артем Овдієнко
      Навіщо Порошенко призначив губернатором Київщини людину, яка відправляла на Майдан "Беркут"
      сьогодні , 21:00 Навіщо Порошенко призначив губернатором Київщини людину, яка відправляла на Майдан "Беркут"
      Сергій Лещенко
      Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 20:00 Як пережити розлучення, якщо чоловік покинув заради іншої: інтерв'ю з психологом
      Катерина Петренко
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук