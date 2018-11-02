Ірина Шейк постала в рекламі сексуальної білизни для Intimissimi: проникливі фото

Відома російська модель стала лицем нової колекції італійського бренду білизни Intimissimi. Ця колекція – набагато більше, ніж просто бюстгальтери.

Нові фото з'явились на Instagram-сторінці білизняного бренду.

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Нова лінійка має назву Intimissimi Ultralight і складається зі зручної білизни та комфортного домашнього одягу з м’яких тканин, наприклад, з кашеміру. В цій колекції немає відвертих наборів білизни. До неї входять лише майки, лонгсліви, боді та гольфи трьох кольорів: бежевого, сірого та темно-коричневого.



Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi



Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi



Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi



Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi



Ірина Шейк для рекламної кампанії Intimissimi

Варто додати, що російська модель Ірина Шейк вже багато років поспіль є обличчям бренду Intimissimi та часто знімається для рекламних кампаній.