Ірина Шейк у золотій металевій сукні розважалась на Ібіці: фото

Знаменита 32-річна російська модель Ірина Шейк відвідала грандіозну вечірку на Ібіці, яку назвали Metal Mania.

Назва світської вечірки fashion-фотографів Мерта Алас і Маркуса Пігготт визначила і дрес-код. Ірина Шейк з'явилася в образі грецької богині, вибравши золоту міні-сукню, яка складається з металевих пластин. Шейк опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram.

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Супермодель доповнила образ золотими ботильйонами на підборах з відкритим носком і ледь помітним макіяжем. Компанію моделі склав креативний директор Burberry Рікардо Тиші, який також вразив металевим вбранням.



Рікардо Тиші та Ірина Шейк



Ірина Шейк на вечірці на Ібіці



Мерт Алас та Ірина Шейк



Ірина Шейк



Ірина Шейк та РІкардо Тиші