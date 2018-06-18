Ірина Шейк відвідала показ з кардинально коротким волоссям: фотопорівняння
Російська модель Ірина Шейк зробила експеримент зі своєю зовнішністю та прийшла на показ Dsquared2 в Мілані з дуже коротким волоссям.
На перший погляд здається, що Ірина Шейк обрізала своє розкішне волосся, але достатньо помітно, що зірка приміряла всього лиш парик з русявим волоссям.
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Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані
Варто відзначити, що новий імідж Ірини її добре освіжив, але прихильники все ж просять повернутись до її попереднього образу. Каре з чубчиком відмінно пасувало до її класичного чорного костюму, – майже всі зірки показів приміряли чоловічі наряди у зв’язку з чоловічим Тижнем моди.
Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані
На одній з фотографій зірка навіть продемонструвала голе тіло, яке виднілось з-під жакета. Світлина зібрала багато захоплених коментарів та вподобань.
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Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані