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Ірина Шейк відвідала показ з кардинально коротким волоссям: фотопорівняння

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Російська модель Ірина Шейк зробила експеримент зі своєю зовнішністю та прийшла на показ Dsquared2 в Мілані з дуже коротким волоссям.

На перший погляд здається, що Ірина Шейк обрізала своє розкішне волосся, але достатньо помітно, що зірка приміряла всього лиш парик з русявим волоссям.

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Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані

Варто відзначити, що новий імідж Ірини її добре освіжив, але прихильники все ж просять повернутись до її попереднього образу. Каре з чубчиком відмінно пасувало до її класичного чорного костюму, – майже всі зірки показів приміряли чоловічі наряди у зв’язку з чоловічим Тижнем моди.


Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані

 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

На одній з фотографій зірка навіть продемонструвала голе тіло, яке виднілось з-під жакета. Світлина зібрала багато захоплених коментарів та вподобань.

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Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 


​Ірина Шейк на показі Dsquared2 в Мілані

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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