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Ірина Шейк з коротким волоссям прикрасила обкладинку журналу: фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / GettyImages

32-річна супермодель Ірина Шейк знялася для обкладинки журналу Daily Front Row в неочікуваному образі. Модель з'явилася на сторінках з екстремально коротким волоссям.

Про це Ірина Шейк розповіла шанувальникам на своїй сторінці в Instagram.

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Найімовірніше, для фотосесії Ірина Шейк одягла темну перуку. Так, два дні тому Ірина Шейк у розкішному образі з довгим хвилястим волоссям відвідала церемонію вручення нагород The ​​Daily Front Row у Нью-Йорку.

На обкладинці журналу росіянка позувала з найпопулярнішим чоловіком-моделлю Джоном Кортахареном.

ірина шейк
Ірина Шейк / Daily Front Row

Своє фото Ірина доповнила цитатою: "Мої кумири, безумовно, були моя мама і бабуся. Я виросла в сім'ї жінок і дізналася, що жінка може робити що завгодно. Жінки сильні, і мій кумир – сильна жінка, яка здатна впоратися з собою, жити сильно і незалежно любити своє тіло. Мій справжній кумир – це звичайна жінка – не модель і не актриса. Та, яка може впоратися з самою собою і розібратися зі своїм життям".

ірина шейк
Ірина Шейк / Daily Front Row

ірина шейк
Ірина Шейк  і Джон Кортахарен / Daily Front Row

Теги: LifeStyle Ірина Шейк Мода
Джерело: 24 Канал
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