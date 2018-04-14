Ірина Шейк зачарувала спокусливими кадрами у купальниках на відпочинку
Російська супермодель Ірина Шейк вже декілька днів відпочиває на сонячному березі, але й не забуває тішити своїх шанувальників красивими фотографіями у купальниках.
Відповідні фото 32-річна зірка публікує на сторінці в Instagram.
Ірина приміряла декілька спокусливих купальників італійського бренду Intimissimi, обличчям якого вона наразі є. На одному фото модель приміряла чорний напівпрозорий суцільний купальник, а на інших фото Ірина експериментує з різними яскравими образами, демонструючи відверте декольте.
Читайте також: Ірина Шейк похизувалась розкішною фігурою в білизні: пікантне фото
Ірина Шейк на райському відпочинку
Білосніжний пісок, кокосовий "коктейль", прозора вода та інші атрибути відпочинку лише додають краси фотографіям Ірини Шейк.