Ірина Шейк засвітила глибоке декольте на обкладинці Vogue: фото

Знаменита модель Ірина Шейк стала головною героїнею нової фотосесії для журналу Vogue Espana.

Наразі у мережі показали лише один кадр з усієї зйомки, а саме обкладинку.

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На фото Шейк позує у червоній сукні з дуже глибоким декольте. Образ зірки доповнює насичений макіяж, а укладка зроблена з ефектом мокрого волосся.

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk) 20 Сер 2018 р. о 5:56 PDT

Автором стильного фотосету став Джампаоло Сгура, який не раз співпрацював з Іриною.