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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ірина Шейк засвітила глибоке декольте на обкладинці Vogue: фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Фото з Іnstagram

Знаменита модель Ірина Шейк стала головною героїнею нової фотосесії для журналу Vogue Espana.

Наразі у мережі показали лише один кадр з усієї зйомки, а саме обкладинку.

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На фото Шейк позує у червоній сукні з дуже глибоким декольте. Образ зірки доповнює насичений макіяж, а укладка зроблена з ефектом мокрого волосся.

Автором стильного фотосету став Джампаоло Сгура, який не раз співпрацював з Іриною.

Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: 24 Канал
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