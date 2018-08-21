Ірина Шейк засвітила глибоке декольте на обкладинці Vogue: фото
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Знаменита модель Ірина Шейк стала головною героїнею нової фотосесії для журналу Vogue Espana.
Наразі у мережі показали лише один кадр з усієї зйомки, а саме обкладинку.
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На фото Шейк позує у червоній сукні з дуже глибоким декольте. Образ зірки доповнює насичений макіяж, а укладка зроблена з ефектом мокрого волосся.
Автором стильного фотосету став Джампаоло Сгура, який не раз співпрацював з Іриною.
Джерело: 24 Канал
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