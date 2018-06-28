Ірина Шейк знялася у ковбойському стилі на обкладинку глянцю: фото

32-річна знаменита російська модель Ірина Шейк знялася в образі ковбоя для французького журналу ELLE.

Модель опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що Ірина Шейк знялася у фотосесії ще до того, як зважилася на радикальні зміни в зовнішності, тому на знімках модель зображена з довгим волоссям.

На першому фото Ірина позує у білих штанах і сорочці з коричневими шкіряними чоботами. Образ доповнила солом'яна панама.

Також модель з'явилася в білому платті з рюшами, сидячи коло ставка.