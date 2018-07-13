Ірина Шейк знялася у спокусливій фотосесії і розповіла про труднощі у житті: фото

32-річна знаменита російська модель Ірина Шейк прикрасила обкладинку глянцю Evening Standard. Крім того, жінка поділилася з якими труднощами їй довелося боротися у дитинстві та на початку кар'єри.

Про це Ірина Шейк розповіла в інтерв'ю британському виданню Evening Standard.

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Знаменита модель, коли розпочинала кар'єру у Франції, погоджувалася на роботу лише через бажання заробити гроші і допомогти сім'ї. Відомо, що на той час Ірина навіть не володіла англійською мовою.

У Парижі мешкала у маленькій квартирі разом з іншими дівчатами-моделями. У нас було лише 40 євро на тиждень на кишенькові витрати. Щонеділі ми купували рис і їли його, тому що грошей не залишалося. У понеділок спускалися до метро з одним євро в кишені і їхали до агентства за грошима на життя протягом наступного тижня. Це був важкий, але веселий час,

– наголосила модель.

Допис, поширений Evening Standard Magazine (@eveningstandardmagazine) 12 Лип 2018 р. о 5:00 PDT

Ірина Шейк зізналася, що на початку кар'єри багато хто сміявся з неї і говорили, що вона не схожа на модель.

"Вони були худими і популярними а я не проходила кастинги. У мене була смаглява шкіра і були груди", – зазначила вона.

Зазначимо, що автором знімків стала Еллен фон Унверт. На фото Ірина позує у звабливих купальниках, які чудово підкреслюють її форми.

За словами Ірини, вона не знімається оголеною. Однак супермодель назвала умову, через яку готова погодитися на фотосесію у стилі "ню".

"Ми живемо у XXI столітті, коли жінка може висловлювати свою сексуальність і не соромитися власного тіла ... Я не знімаюся топлес – це моє особисте рішення. Але якщо мене попросять оголитися і мені подобається проект, погоджуся роздягнутися. Я сприймаю це як мистецтво", – зазначила вона.



Ірина Шейк / Evening Standard