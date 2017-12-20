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Ірина Шейк знялася у відвертому образі для Love Magazine: відео

11:45, сьогодні 1946 Читать новость на русском
Ірина Шейк для Love Magazine
Ірина Шейк для Love Magazine / Скріншот із відео

Love Magazine кожного року публікує календар із коротких пікантних відео, у якому знялися найвідоміші моделі сучасності. Героїнею 20 ролика стала 31-річна супермодель Ірина Шейк.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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В ролику Ірина Шейк знялася в образі ковбоя, а замсть пістолетів носила великі соняшники. Також у ролику з'являються і інші персонажі – чоловік-ковбой та кактус, якого намагалися зловити.

Ірина Шейк для Love Magazine: відео

2 грудня з’явився ролик з пишнотілою моделлю Ешлі Грем, 3 грудня – із моделлю Емілі Ратажковскі, 4 грудня головною героїнею ролику стала модель та учасниця телевізійного реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" Кендалл Дженнер, а 5 грудня шанувальників потішила незвичайна модель Слік Вудс.

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із доньклю Стівена Болдвіна – 21-річна моделлю Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

16 грудня опублікували ролик із 27-річна моделлю Стеллою Максвелл. На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво. У 17 ролику знялася 21-річна американська модель Алексіс Рен.

Героїнею 18 ролика стала одна з найпопулярніших моделей сучасності Белла Хадід. А в 19 ролику знялася американська акторка та модель Кейт Аптон.

Теги: LifeStyle Мода Секс
Джерело: 24 Канал
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