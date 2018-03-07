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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ірині Білик у Львові влаштували гарячий прийом: фото

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Співачка Ірина Білик перед концертом у Львові під тиском протестувальників визнала Росію – агресором, щоб врятувати свій виступ.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

Перед початком концерту близько сотні активістів націоналістичних організацій зібралися на площі перед Оперним театром. Вони принесли з собою червону фарбу та плакати

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Активісти влаштували коридор ганьби, який залили "кров'ю". Відвідувачі концерту мали пройти цим коридором.

За словами протестувальників, вони не мали наміру блокувати концерт, проте продюсер Білик став провокувати бійку та виривати плакати. Саме такі дії змусили активістів блокувати вхід на концерт.

Згодом активісти зайшли до гримерки Ірини Білик і вимагали у неї визнати Росію країною-агресором та окупацію Криму.

"Мій чоловік є громадянином Росії. Мій син міг би бути громадянином Росії, але ми вирішили, що він все таки українець. Мій чоловік не агресор. Він, як і тисячі росіян співчуває Україні. Підписувати усіх артистів під одну гребінку – не правильно. Можна говорити, що політика Росії агресивна щодо України. Ми це засуджуємо. Але в чому винні мільйони росіян і мої родичі? Не вважаю, що прості люди, які живуть в Росії є агресорами", – відповіла Білик.

Теги: Фотоновини Російські гастролери Новини Львова Ірина Білик
Джерело: 24 Канал
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