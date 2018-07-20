Іріша Блохіна народила другу дитину

34-річна українська гімнастка, тренер олімпійської збірної з художньої гімнастики Іріша Блохіна стала вдруге мамою.

Про це Блохіна повідомила 19 липня на своїй сторінці в Instagram.

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"Ласкаво просимо, Габріель Бринзак", – прокоментувала світлину щаслива мама.

Крім того, гімнастка показала знімки, які зробила під час вагітності разом з її чоловіком, бізнесменом Олексієм Бринзаком.



Іріша Блохіна / Усі фото – Instagram