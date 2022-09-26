Стріляв, бо хотів додому, а не на війну
На відео з місця події видно, що після пострілу усі присутні у військкоматі почали втікати. Водночас поранень зазнав воєнком, пише 24 канал.
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Російські телеграм-канали пишуть, що стрілка повинні були мобілізувати 26 вересня. Отож він і вдався до крайнощів – відкрив вогонь по воєнкому Усть-Ілімська алєксандру єлісєєву. При цьому він сказав "Зараз ми всі поїдемо додому". Наразі постраждалий перебуває у реанімації у важкому стані. Відомо, що нападник вистрілив у військового 6 разів.
У росії чоловік відкрив вогонь у військкоматі: відео
До речі, жінка, яка знімала на відео госпіталізацію єлісєєва іронічно зауважила: "Один, два, три і вмер". Схоже, що поранення воєнкома нікого не засмутило.
У мерії заявили, що стрілка вже затримали. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець руслан зінін. На відео з затримання нападник розповів, що ніде зараз не працює. Однак ставати "гарматним м'ясом" очевидно також не хоче.
Нападника вже затримали: відео
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Як нападник пройшов зі зброєю у військкомат
Очевидці розповіли, що у військкоматі не було металошукача. Документи у зініна також ніхто не перевіряв.
Подивилися на повістку, у журналі черканули та проходь. Зброя в нього була, як із "Брата-2", дуже схоже, типу обріз саморобний,
– розповіли свідки стрілянини.
У росії триває "часткова" мобілізація: останні новини
- Ростовську область закрили на в'їзд та виїзд через мобілізацію. Крім того, усім чоловікам, які перебувають не за місцем прописки, наказали повернутися впродовж 3 днів.
- За даними ЗМІ, з 28 вересня кремль закриє кордони для чоловіків мобілізаційного віку. Щоб отримати дозвіл на виїзд, росіянам потрібно взяти довідку з військкомату.
- 25 вересня протестувальники проти мобілізації у Махачкалі закидали силовиків камінням, а в Дагестані – перекрили трасу. Правоохоронці навіть стріляли, щоправда – у повітря.
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