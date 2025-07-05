Це найбільше вилучення кокаїну в історії Ірландії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Irish Times.

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В Ірландії затримали громадян України, що намагалися ввезти у країну наркотики

На борту вантажного судна, яке під панамським прапором прямувало до Ірландії, виявили 2,2 тонни кокаїну. Вартість вилучених наркотиків оцінюють в 157 мільйонів євро. Власником судна, за даними слідства, була компанія з Дубая Symphony Marine, яка також стояла за організацією всієї операції. Судно вийшло з Кюрасао біля берегів Венесуели.

Найбільший строк – 20 років – отримав 50-річний громадянин Нідерландів Кумал Озген, якого визнали ключовою ланкою, пов'язаною з дубайською кримінальною мережею. Серед засуджених також троє українців: Михайло Гаврик, Віталій Власой та Віталій Лапа. Їм присудили, відповідно, 14, 14,5 та 16,5 років позбавлення волі.

Незважаючи на численні попередження і навіть попереджувальні постріли з підводного човна ВМС "Вільям Батлер Єйтс", координатор операції наказав продовжити рух у напрямку безпечного порту в Сьєрра-Леоне.

Через шторм і технічні проблеми вантаж не встигли передати другому судну – "Castlemore", яке ще й сіло на мілину. Команда MV Matthew проігнорувала накази зупинитися, після чого ірландські військові рейнджери висадилися на борт з гелікоптера, знешкодили екіпаж і загасили вогонь, яким ті намагалися знищити наркотики.

Хоча засуджені не входили до верхівки злочинної структури, саме їхня професійна підготовка та навички були критично важливими для успішного втілення плану. Їхня необізнаність про вантаж визнана судом як "навмисне незнання", тобто фактичне усвідомлення участі в наркоторгівлі.

Тепер моряки проведуть багато років за ґратами як фігуранти справи про найбільшу в історії Ірландії партію наркотиків.

Нагадаємо, нещодавно одну з рекордних партій наркотиків перехопили у сусідній до Ірландії Великій Британії. До країни намагалися завезти 2,4 тонни кокаїну з орієнтовною вартістю 96 мільйонів фунтів стерлінгів. У порту Дувра також вилучили 170 кілограмів кетаміну, 4000 пігулок екстазі та 20 одиниць вогнепальної зброї.