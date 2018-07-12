Ірландка кумедно задала принцу Гаррі питання про дітей: деталі

Принц Гаррі та його чарівна дружина Меган Маркл відправились у першу міжнародну поїздку. Їхній візит привернув увагу громадськості, яку найбільше цікавить питання про майбутніх нащадків. Відтак герцог Сассекський змушений був відповісти на кумедне питання.

Нещодавно західні ЗМІ вибухнули новиною: Меган Маркл вагітна двійнею. Чутки про майбутніх нащадків герцогів Сассекських підігрів батько дружини принца Гаррі, який розповів, що його донька давно мріє стати мамою, тому невдовзі подружжя може порадувати світ радісною новиною. Окрім цього, й сам герцог неодноразово говорив журналістам, що хоче мати дітей.

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Попри значний ажіотаж Меган Маркл демонструє струнку талію та розкішний стиль в Ірландії. Однак новина не пройшла повз вуха допитливих людей. 43-річна ірландка Елейн Адам-Стюарт наважилась запитати у принца Гаррі про його сімейне життя. Однак жителька Дубліна обрала для цього кумедну форму.

У мого чоловіка теж руде волосся, і він подарував мені п'ятьох дітей. Коли ви з Меган плануєте наслідувати наш приклад?

– запитала ірландка, передає People.

Несподіване питання настільки розсмішило принца Гаррі, що він не стримав свого сміху. Однак уникати відповіді герцог Сассекських не став, а в такому ж гумористичному стилі відповів жінці: "П'ятеро дітей? Це дуже багато".