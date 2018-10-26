Ірландська співачка Шинейд О'Коннор прийняла іслам і змінила ім'я: несподівані подробиці

Ірландська співачка Шинейд О'Коннор, яка неодноразово шокувала моторошними подробицями про складне дитинство, гвалтування і спроби самогубства, вирішила стати мусульманкою і змінила своє ім'я на Шухада. З арабської її ім'я означає "мучениця".

Про це вона повідомила у своєму мікроблозі в Twitter і опублікувала фото у хіджабі.

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Я пишаюся тим, що стала мусульманкою. Це логічне завершення шляху для будь-якого розумного теолога,

– заявила Шинейд.

Нову сторінку у соціальній мережі тепер вже Шухада присвятила новому етапу в житті. Співачка розповідає про іслам і дякує за підтримку.

Крім того, О'Коннор публікує відеоролики, на яких вона співає заклик до молитви – азан.

"Моя найкраща подруга Елейн недавно подарувала мені перший хіджаб. Фото викладати не буду, тому що це дуже особисте. І взагалі я страшна стара карга. Але дуже щаслива стара карга", – додала артистка.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’ — Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 19 d’octubre de 2018

Нагадаємо, в серпні Шинейд опублікувала у Facebook відеозапис, в якому зізналася про депресію і суїцидальні думки. Вже за кілька днів після цього О'Коннор забрали до лікарні. Згодом у новому інтерв'ю її рідна матір Марі О'Коннор тримала юну Шинейд в камері тортур і ґвалтувала її.