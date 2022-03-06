В Ірпені під час евакуації загинули 8 людей, серед них – маленькі діти
Джерело:Олександр Маркушин
У неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів. Коли люди виходили до евакуаційних автобусів, російські війська відкрили по них вогонь з мінометів.
Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти. Про це розповів міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
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На моїх очах 2 маленьких дітей і 2 дорослих загинули,
– повідомив Маркушин під час звернення.
Загалом внаслідок обстрілу померли близько 8 людей. Голова Ірпеня назвав російських загарбників потворами.
Це потвори, так не може бути,
– додав міський голова.
Він також підкреслив, що Ірпінь продовжує воювати і не здається. Так, частину міста захопили загарбники, але інша частина тримає свої позиції.
Наступна евакуація з Ірпеня відбудеться о 10:00 7 березня.
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