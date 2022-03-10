Евакуація населення відбуватиметься через Стоянку та Білогородку до столиці. Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь на час евакуації.

Зверніть увагу В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути

Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б;

Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12;

Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А;

Бородянка, Церква, вулиця Православна – вулиця Центральна;

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