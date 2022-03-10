Евакуація населення відбуватиметься через Стоянку та Білогородку до столиці. Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь на час евакуації.
Зверніть увагу В Україні 10 березня відкрили нові гуманітарні коридори: маршрути
Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б;
Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12;
Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А;
Бородянка, Церква, вулиця Православна – вулиця Центральна;
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Цікаво – Ірина Верещук про евакуацію 10 березня: дивіться відео