Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка: адреси для евакуації на Київщині від ОВА

10 березня 2022 , 10:12
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Джерело:

телеграм Олексія Кулеби

Удень 10 березня пройде евакуація мирного населення Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки. У Київській ОВА оголосили адреси пунктів евакуації.

Евакуація населення відбуватиметься через Стоянку та Білогородку до столиці. Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь на час евакуації.

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Місця зборів:

  • Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б;
  • Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12;
  • Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А;
  • Бородянка, Церква, вулиця Православна – вулиця Центральна;

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Автор: Іван Магуряк