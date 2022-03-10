Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка: адреси для евакуації на Київщині від ОВА
10 березня 2022 , 10:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Удень 10 березня пройде евакуація мирного населення Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки. У Київській ОВА оголосили адреси пунктів евакуації.
Евакуація населення відбуватиметься через Стоянку та Білогородку до столиці. Росія взяла на себе зобов'язання припинити вогонь на час евакуації.
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Місця зборів:
- Ірпінь, готель "Ірпінь", вулиця Соборна, 105Б;
- Буча, Бучанська міська рада, вулиця Енергетиків, 12;
- Гостомель, Виправна колонія, вулиця Мирна, 3А;
- Бородянка, Церква, вулиця Православна – вулиця Центральна;
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