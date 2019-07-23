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      Ірпінь чи Вишневе: де біля Києва будують найбільше житла

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      Де найбільше будують житла неподалік від Києва?
      Де найбільше будують житла неподалік від Києва? / Наталія Сколоздра / 24 канал

      Нерухомість за містом користується неабиякою популярністю у мешканців шумних мегаполісів. Фахівці підрахували, де неподалік від столиці за останні майже 10 років збудували найбільше нових квадратних метрів.

      Яке з передмість Києва лідирує за темпами будівництва? Аналітики порталу ЛУН Місто дослідили, що, починаючи з 2010 року поблизу Києва можна нарахувати понад 50 населених пунктів, де будують нове багатоквартирне житло.

      Читайте також: Які квартири найчастіше купували у передмісті Києва від початку року

      Найактивніше будівельні роботи ведуться в напрямку Ірпеня та Вишневого. Тут уже збудовані чи ще процесі будівництва понад 1000 будинків.

      Усі інші напрямки помітно відстають. Так, третій за популярністю керунок у бік Василькова – від з 2010 збудували лише 90 будинків і 260 перебувають у процесі будівництва.

      Де найбільше будують неподалік від Києва: дивіться таблицю

      будівництво Київ передмістя новобудови

      Щодо окремих населених пунктів, то у цьому переліку також лідирує місто Ірпінь. Тут уже збудували чи добудовують 580 багатоквартирних будинків. На другому місці Софіївська Борщагівка – тут нарахували 540 таких об'єктів.

      Село Крюківщина, що між Вишневим та Гатним, посів третє місце у цьому переліку – тут налічується 250 будинків, вже збудованих від 2010 року чи таких, що будуть побудовані найближчим часом.

      Середня ціна у новобудовах в передмісті Києва за підсумками червня 2019 року становила 13 300 гривень за метр квадратний.

      Київ передмістя ціна на нерухомість
      Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у червня 2019 / За даними ЛУН.ua

      Порівняйте, як змінились ціни у новобудовах Києва за підсумками першого півріччя 2019 року.

      Що варто знати про житлове будівництво в Україні 2019: дивіться інфографіку

      житлове будівництво 2019 інфографіка

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      Теги: Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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