Ірпінь чи Вишневе: де біля Києва будують найбільше житла

Нерухомість за містом користується неабиякою популярністю у мешканців шумних мегаполісів. Фахівці підрахували, де неподалік від столиці за останні майже 10 років збудували найбільше нових квадратних метрів.

Яке з передмість Києва лідирує за темпами будівництва? Аналітики порталу ЛУН Місто дослідили, що, починаючи з 2010 року поблизу Києва можна нарахувати понад 50 населених пунктів, де будують нове багатоквартирне житло.

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Найактивніше будівельні роботи ведуться в напрямку Ірпеня та Вишневого. Тут уже збудовані чи ще процесі будівництва понад 1000 будинків.

Усі інші напрямки помітно відстають. Так, третій за популярністю керунок у бік Василькова – від з 2010 збудували лише 90 будинків і 260 перебувають у процесі будівництва.

Де найбільше будують неподалік від Києва: дивіться таблицю

Щодо окремих населених пунктів, то у цьому переліку також лідирує місто Ірпінь. Тут уже збудували чи добудовують 580 багатоквартирних будинків. На другому місці Софіївська Борщагівка – тут нарахували 540 таких об'єктів.

Село Крюківщина, що між Вишневим та Гатним, посів третє місце у цьому переліку – тут налічується 250 будинків, вже збудованих від 2010 року чи таких, що будуть побудовані найближчим часом.

Середня ціна у новобудовах в передмісті Києва за підсумками червня 2019 року становила 13 300 гривень за метр квадратний.



Середня ціна метра квадратного у передмісті Києва у червня 2019 / За даними ЛУН.ua

Порівняйте, як змінились ціни у новобудовах Києва за підсумками першого півріччя 2019 року.

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