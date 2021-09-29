Іржа всюди і конфліктний персонал: у харківському спортивному центрі скаржаться на жахливі умови
Джерело:телеграм Netipichnyi Kharkov
У Харкові відвідувачі скаржаться на басейн "Акварена". У мережі поширюють відео, де в душі тече коричнева вода. Також люди додають, що всюди холодно, на одній доріжці плаває 10 людей, а працівники басейну кричать на клієнтів.
У мережі розповіли про скарги відвідувачів 29 вересня. Тоді ж опублікували відео брудної води. Люди кажуть, що там нічого не змінилося з радянських часів.
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Люди хворіють через холодну воду
На записі видно, як дівчина підставляє руку в душі й на неї тече брудна коричнева вода. У дописі зазначають, що там навколо ще й сиплеться іржа. У роздягальнях – холоднеча, вода у басейнах теж холодна, а на доріжках плаває по 10 людей. Половина відвідувачів скаржиться, що хворіє через такі умови.
Також пишуть, що прибиральниці "не вміють розмовляти з людьми". Працівниці кричать на клієнтів. До того ж басейн "Акварена" зовсім не оновлюють і не ремонтують.
Абонементи дорогі, що не відповідає умовам
У спортивному комплексі говорять, що вони вкладають гроші в оновлення футбольних полів. Проте люди обурені, адже ці справи не стосуються проблем у басейні.
І не потрібно розповідати, що "ось же, ми вкладаємо гроші в оновлення футбольних полів". За оренду полів теж платяться гроші. І як мене, клієнта басейну, стосуються футбольні поля?,
– каже відвідувачка.
У харківському басейні "Акварена" брудна й холодна вода: дивіться відео