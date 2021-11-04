Це сталося приблизно о 9 годині ранку 2 листопада. Потерпілий помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Нещодавно На Львівщині потяг на смерть збив чоловіка

Машиніст зробив усе можливе

Цьому чоловікові було 35 років. Його збила електричка, яка курсувала за маршрутом Близнюки – Харків.

Машиніст застосував звуковий сигнал і почав екстрено гальмувати. Проте це було безрезультатно – чоловік із тачкою продовжував іти. Як наслідок, рух потягів призупинився приблизно на півтори години.



Потяг, який збив чоловіка в навушниках / Фото Нацполіції

Схожий випадок раніше

Така ж трагедія трапилася 19 жовтня в селищі Пісочин на Харківщині. Там потяг на смерть переїхав 19-річну дівчину. Її збив потяг, який їхав зі Льовова у Бахмут.

Загибла переходила колію та просто не чула наближення потяга. Вона текож була в цей момент у навушниках.