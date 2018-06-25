Ісландія – Хорватія: букмекери визначили фаворита матчу

Ісландія та Хорватія грали в одній групі відбору на Чемпіонат світу. Разом з Україною. Жереб відправив їх в одну групу і на самому Чемпіонаті світу.

Ісландці тоді зайняли перше місце у групі, вдома мінімально обігравши хорватів. Перед тим "картаті" вдома виграли 2:0. Саме вони й вважаються фаворитами зустрічі й на Чемпіонаті світу. У William Hill коефіцієнт на перемогу хорватів 2,15. у той час як на Ісландію – 3,50. Нічия – 3,25.

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При цьому щодо автора голу у цьому матчі, то на хорвата Манджукіча коефіцієнт 2,60, а на ісландця Фіннбогасона – 2,90.

На те, що Ісландія переможе, у PariMatch коефіцієнт 3,55. На перемогу Хорватії – 2,17. Нічия – 3,40.

У "Фаворит" теж перевагу віддають хорватам – 2,16. Щодо Ісландії, то тут дали коефіцієнт 3,60. Нічия – 3,45.

Варто зазначити, що Ісландію у цьому матчі задовольнить лише перемога. І лише за умови, що Аргентина теж виграє у Нігерії, але з меншою різницею забитих-пропущених голів.