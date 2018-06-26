Ісландія – Хорватія: відео голів та моментів матчу
Збірні Ісландії та Хорватії у першому таймі голів не забивала. Все команди відклали на другий тайм.
Автором голу став Мілан Бадель, який в дотик замкнув атаку хорватів.
Читайте також: Фаворити чемпіонату світу – Хорватія, Бельгія, Франція і Англія
Гол у ворота Ісландії
Зрівняла рахунок збірна Ісландії з пенальті. При прострілі з флангу один з хорватів зіграв рукою у власному штрафному, і суддя призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Сігурдсон.
Гол з пенальті у ворота Хорватії
Виграла ж Хорватія цей матч завдяки голу Перішича вже на осанній хвилині основного часу.
Гол Перішича
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі