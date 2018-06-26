Ісландія – Хорватія: відео голів та моментів матчу

Збірні Ісландії та Хорватії у першому таймі голів не забивала. Все команди відклали на другий тайм.

Автором голу став Мілан Бадель, який в дотик замкнув атаку хорватів.

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Гол у ворота Ісландії

Зрівняла рахунок збірна Ісландії з пенальті. При прострілі з флангу один з хорватів зіграв рукою у власному штрафному, і суддя призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Сігурдсон.

Гол з пенальті у ворота Хорватії

Виграла ж Хорватія цей матч завдяки голу Перішича вже на осанній хвилині основного часу.

Гол Перішича