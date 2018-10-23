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      Ісмаїлі – найкорисніший гравець 12 туру, Гармаш лише третій: символічна збірна за даними InStat

      92 Читать новость на русском
      Ісмаїлі
      Ісмаїлі

      "Шахтар" знову став найкориснішою командою туру, а "Зоря" попри поразку перемогла в номінації "Гольові моменти/реалізовані". Хоча жодного гравця луганчан у символічній збірній немає, на відміну від трьох "гірників".

      Найкориснішим гравцем 12 туру Чемпіонату УПЛ став захисник "Шахтаря" Ісмаїлі. Індекс ефективності гравця за версією InStat склав 328 балів. Також відзначимо, що Ісмаїлі переміг у номінації "Найкращі ліві захисники".

      Читайте також: Скандальний матч "Шахтаря", "Динамо" виграє п’яту гру поспіль: головні підсумки 12 туру УПЛ

      На другому місці розташувався воротар "Оліміпка" Махновський (317 балів), на третьому — Гармаш з "Динамо" (309 балів).

      На основі оцінок InStat було складено символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 12 туру Чемпіонату УПЛ. Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа. Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.

      Символічна збірна 12 туру УПЛ за даними InStat

      Як і минулого туру, "Шахтар" знову став найкориснішою командою туру. Індекс ефективності підопічних Паулу Фонсеки склав 262 бали. На чотири бали від "гірників" відстали "динамівці", а на шість – "Маріуполь".

      Найкращими "гірники" були й за показником "ТТД/вдалі" – 1031/885. "Карпати", попри поразку від "Олександрії", посіли друге місце — 947/754, а трійку замкнула "Ворскла", що поступилася мінімально "Динамо" – 883/691.

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      Гостьова поразка "Зорі" в матчі з "Маріуполем" не завадила підопічним Юрія Вернидуба очолити номінацію "Гольові моменти/реалізовані" з індексом 11/3. А от маріупольці хоч і перемогли і забили більше, за цим показником другі 8/4.

      Черговий тур поспіль "Шахтарю" немає рівних у володінні м’ячем – 41:49. Команди, що посіли за цим показником друге й третє місяця суттєво відстали від лідера: "Карпати" – 32:11, "Зоря" – 29:04 відповідно.

      Перемога в номінації Виграні єдиноборства теж за Шахтарем 121/72 (60%). Дещо поступаються за цим показником Динамо 188/105 (56%) й Маріуполь 193/106 (55%).

      Більше інформації про 12 тур Чемпіонату УПЛ читайте тут

      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар Динамо ФК Ворскла ФК Зоря ФК Олександрія ФК Карпати ФК Маріуполь ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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