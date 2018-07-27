Ісмаїлі дискваліфікували на 2 матчі. Бразилець зіграє проти "Динамо"

27 липня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, на якому вирішувалася доля дискваліфікації Ісмаїлі за удар ліктем захисника Микити Бурди в матчі за Суперкубок України проти "Динамо" (0:1).

За результатами вивчення справи захисника "Шахтаря" Ісмаїлі, видаленого на 90+5 хвилині матчу за Суперкубок з "Динамо", КДК прийняв рішення відсторонити гравця на два матчі.

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"При аналізі справи Ісмаїлі до уваги прийнято наступне. По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння "Динамо" і "Шахтаря" є найпопулярнішими серед уболівальників і прикрасою нашого чемпіонату. Тому важливо, щоб команди провели ці матчі в найсильніших складах", – сказав голова КДК Андрій Шумілов в інтерв'ю офіційному сайту ФФУ.

Таким чином, Ісмаїлі пропустив поєдинок "Шахтаря" в чемпіонаті України проти "Десни" та пропустить ще один матч проти "Арсеналу-Київ".

Зазначимо, що матч 3 туру Прем'єр-ліги "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в п'ятницю, 3 серпня.