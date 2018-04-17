Існує 2 нюанси щодо накопичувальної системи нарахування пенсій, – журналіст

Накопичувальна система пенсійного нарахування у межах пенсійної реформи має два моменти – ризик вкладення коштів у недержавні фонди та інфляція.

Таку думку висловив головний редактор "Радіо НВ" Валерій Калниш у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Диковина є ось у чому – є два моменти. Єгор Соболєв про один точно сказав. Це те, що ми не знаємо, що буде з недержавними пенсійними фондами і як вони будуть збережені і що станеться з нашими грошима, у випадку, якщо вони (фонди – 24) тріснуть. Справді, ми цього не знаємо", – переконаний він.

За його словами, це може бути ризикованим.

Друга історія – це інфляція. Цей грубий підрахунок 850 гривень через 30 років, бо що таке буде 850 гривень через цей час. На Заході пенсійні фонди це не просто скарбничка, де лежать гроші мертвим вантажем, а потім їх відкидають, це вкладання грошей в фондовий ринок, купівлю акцій, – зазначив журналіст.

Відтак, за його словами, люди на Заході живуть не з номіналу, який ти вклав, а з тих відсотків, які працюють. В Україні ж немає фондового ринку. Тому, за даними Валерія Калниша, немає можливості колись почати реформувати пенсійну галузь.