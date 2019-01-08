Існує зв'язок між ожирінням, старінням та тривогою, – науковці

Британські вчені з Ньюкаслського університету виявили, що ожиріння прискорює старіння, через що зростає рівень тривоги в організмі.

Результати дослідження опубліковані на сайті ScienceDaily.

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Науковці провели експеримент над мишами. Вони виявили, що у гризунів, які мали більше жирових клітин в області мозку, які контролюють тривогу, була підвищена концентрація клітин, які старіють.

Ці клітини, які старіють або ж зомбоклітини, не функціонують як нормальні клітини, але і не гинуть. Через це в організмі збільшується рівень тривожності та ризик розвитку інших порушень, які асоціюються зі старінням.



Ожиріння прискорює процес старіння

Клітини-зомбі накопичуються в певних частинах мозку, що спричиняють такі симптоми старіння як остеопороз, діабет та м'язову слабкість.Ожиріння, що характеризується накопиченням ліпідів, сприяє росту клітин-зомбі, які підсилюють ознаки старіння, в тому числі тривожності.

Ожиріння – причини виникнення • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Під час експерименту дослідники змогли знайти ліки, які усувають клітини-зомбі, зменшуючи при цьому тривожну поведінку. Результати дослідження можуть лягти в основу нової терапії нервово-психічної дисфункції, яка спричинена ожирінням. Проте науковцям потрібно провести багато роботи, перш ніж вони можуть сказати, що нові препарати безпечні та ефективні.

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