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      Існує зв'язок між ожирінням, старінням та тривогою, – науковці

      853 Читать новость на русском
      Існує зв'язок між ожирінням, старінням та тривогою
      Існує зв'язок між ожирінням, старінням та тривогою / elportaldesalta.com.ar

      Британські вчені з Ньюкаслського університету виявили, що ожиріння прискорює старіння, через що зростає рівень тривоги в організмі.

      Результати дослідження опубліковані на сайті ScienceDaily.

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      Науковці провели експеримент над мишами. Вони виявили, що у гризунів, які мали більше жирових клітин в області мозку, які контролюють тривогу, була підвищена концентрація клітин, які старіють.

      Ці клітини, які старіють або ж зомбоклітини, не функціонують як нормальні клітини, але і не гинуть. Через це в організмі збільшується рівень тривожності та ризик розвитку інших порушень, які асоціюються зі старінням.

      Ожиріння прискорює процес старіння
       Ожиріння прискорює процес старіння

      Клітини-зомбі накопичуються в певних частинах мозку, що спричиняють такі симптоми старіння як остеопороз, діабет та м'язову слабкість.Ожиріння, що характеризується накопиченням ліпідів, сприяє росту клітин-зомбі, які підсилюють ознаки старіння, в тому числі тривожності.

       
      Ожиріння – причини виникнення
      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      Під час експерименту дослідники змогли знайти ліки, які усувають клітини-зомбі, зменшуючи при цьому тривожну поведінку. Результати дослідження можуть лягти в основу нової терапії нервово-психічної дисфункції, яка спричинена ожирінням. Проте науковцям потрібно провести багато роботи, перш ніж вони можуть сказати, що нові препарати безпечні та ефективні.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я дослідження Лікування Ожиріння Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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