Іспанія – Росія: рекорди та антирекорди матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 Росія перемогла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.

Попри перевагу у володінні м'ячем та за кількістю небезпечних моментів іспанцям так і не вдалось вивести свою команду вперед ні впродовж 90 хвилин основного часу, ні в екстратаймах.

Дивіться також: Іспанія – Росія: відео голів, пенальті та моменти матчу 1/8 Чемпіонату світу

Чвертьфіналіста вдалось визначити лише у серії післяматчевих пенальті. Міцнішими нерви та спритнішою реакція виявилась у голкіпера збірної Росії Ігоря Акінфєєва.

У матчі проти Росії збірній Іспанії вдалось встановити унікальне досягнення. У цьому поєдинку іспанці встановили новий рекорд Чемпіонатів світу, виконавши за гру понад 1000 передач.

Саме у цьому протистоянні вперше в історії мундіалів була проведена четверта заміна у додатковий час.

У першому екстратаймі у збірній Росії на заміну Єрохіну вийшов Кузяєв.

Читайте також: ЧС-2018: Аргентина програла Франції, встановивши кілька рекордів

Капітан іспанців Серхіо Рамос у матчі 1/8 ЧС-2018 також встановив власний рекорд. За кількістю зіграних матчів за збірну Іспанії він зрівнявся з багаторічним голкіпером іспанців Ікером Касільясом.

Sergio Ramos equals Iker Casillas (17) for most World Cup appearances for Spain. @SeFutbol #WorldCup — Gracenote Live (@GracenoteLive) 1 липня 2018 р.

Що цікаво, програвши Росії у цьому матчі збірна Іспанії продемонструвала неабияку "стабільність".

"Червоній фурії" ще ніколи не вдавалось перемагати країну-господарку Чемпіонату світу.