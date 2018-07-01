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Іспанія – Росія: рекорди та антирекорди матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

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Іспанія – Росія: 1/8 ЧС-2018
Іспанія – Росія: 1/8 ЧС-2018 / Fifa.com

У матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 Росія перемогла Іспанію у серії післяматчевих пенальті.

Попри перевагу у володінні м'ячем та за кількістю небезпечних моментів іспанцям так і не вдалось вивести свою команду вперед ні впродовж 90 хвилин основного часу, ні в екстратаймах.

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Чвертьфіналіста вдалось визначити лише у серії післяматчевих пенальті. Міцнішими нерви та спритнішою реакція виявилась у голкіпера збірної Росії Ігоря Акінфєєва.

У матчі проти Росії збірній Іспанії вдалось встановити унікальне досягнення. У цьому поєдинку іспанці встановили новий рекорд Чемпіонатів світу, виконавши за гру понад 1000 передач.

Саме у цьому протистоянні вперше в історії мундіалів була проведена четверта заміна у додатковий час.

У першому екстратаймі у збірній Росії на заміну Єрохіну вийшов Кузяєв.

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Капітан іспанців Серхіо Рамос у матчі 1/8 ЧС-2018 також встановив власний рекорд. За кількістю зіграних матчів за збірну Іспанії він зрівнявся з багаторічним голкіпером іспанців Ікером Касільясом.

Що цікаво, програвши Росії у цьому матчі збірна Іспанії продемонструвала неабияку "стабільність".

"Червоній фурії" ще ніколи не вдавалось перемагати країну-господарку Чемпіонату світу.

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Рекорди Новини Росії Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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