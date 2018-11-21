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      Іспанія – Україна: анонс та прогноз матчу кваліфікації Євро-2019

      51 Читать новость на русском
      Іспанія – Україна анонс матчу
      Іспанія – Україна анонс матчу / ФБУ

      Жіноча збірна України з баскетболу в середу, 21 листопада, проведе заключний матч відбору до чемпіонату Європи 2019 року. У Мелільї підопічні Горана Бошковича битимуться з чинним володарем золотих медалей першості континенту Іспанією.

      Матч має надзвичайно важливу турнірну вагу для нашої команди. Іспанки вже забезпечили собі участь у фінальному турнірі. Збірна України має фінішувати другою в групі, відтак на ЄвроБаскет їй можна буде потрапити через рейтинг других команд. Таким чином будуть відібрані шість збірних з восьми груп.

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      Тепер, для того щоб займати перше місце в групі, яке без питань виведе нашу збірну на європейську першість, Україні необхідно обігравати іспанок з різницею в +5 очок і більше. Перемога з різницею в чотири бали, залишить нас на другому місці, так як у іспанок краща загальна різниця м'ячів. Перемога над іспанками з різницею в три і менше очок, з імовірністю в 99,5%, також виведе збірну України на Євробаскет, так як українки стануть однією з кращих команд, серед зайняли другі місця.

      Якщо ж збірна України зазнає поразки, то все буде вирішувати різниця м'ячів, серед команд, що посіли другі місця у всіх відбіркових групах. На даний момент, наша збірна займає четверте місце в цьому своєрідному рейтингу, маючи різницю в +121 і баланс матчів 4-1. І це при тому, що команди, що займають непрохідні сьоме і восьме місце, мають на одну перемогу менше. Виходячи з цього, у нашої збірної набагато більше шансів поїхати на Євро, навіть в разі поразки, ніж пролетіти повз фінальної частини. Головне, не допустити розгрому в Іспанії.

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      Усі дівчата готові до боротьби. Уперед веде партнерів капітан команди Аліна Ягупова, яка наразі є найрезультативнішим гравцем усього відбірного турніру. Вона набирає в середньому 33 очка за поєдинок.

      Parimatch назвала фаворита цього поєдинку. Кращі шанси на перемогу мають господарі. Коефіцієнт на перемогу Іспанії – 1,22. Шанси українок на успіх розцінюються з коефіцієнтом 4,3.

      Нагадаємо, що матч Іспанія – Україна відбудеться 21 листопада. Початок зустрічі – о 21:00. Трансляція матчу – Xsport.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: чемпіонат України з баскетболу Збірна України з баскетболу Спорт
      Джерело: 24 Канал
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