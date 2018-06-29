Іспанія легко переможе Росію, – Бартуловіч

Завтра, 30 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії розпочинаються матчі 1/8 фіналу.

Непередодні зустрічей за нокаут-системою сайт 24 каналу попрохав поділитися враженнями про найрезонансніші події групового турніру і заглянути в майбутнє колишнього гравця українських "Кривбасу", "Арсеналу", "Дніпра" та "Карпат" Младена Бартуловіча.

31-річний хорват нині виступає в польському чемпіонаті, за клуб "Медзь" і окрім збірної своєї країни, однієї з двох команд, яка виграла всі три матчі групового турніру, глибше знає ситуацію й у польській "Кадрі", яка на мундіалі-2018 несподівано провалилася.

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Про фіаско Німеччини

* Головний сюрприз цього чемпіонату. Мені навіть складно збагнути, чому так сталося. Візьміть матч з мексиканцями. Німці наче й непогано грали, і нанесли багато ударів по воротах Ґільєрмо Очоа, особливо в другому таймі. Однак забити не вдалося і, як на мене, ця невдача визначила виступ команди на мундіалі загалом. З тими ж корейцями в заключному поєдинку нагоди забити теж були, але м’яч вперто не йшов у ворота. Пропущені голи до уваги сильно брати б не став, адже в кінцівці німці розкрилися і отримали контратаки. Інша річ, що Корея здійснювала гострі контрвипади неодноразово, впродовж усього другого тайму. А це свідчить, що у німців були проблеми з організацією гри.

Не виключаю, що окремі гравці не змогли впоратися з тим тиском. Який чинився на команду перед мундіалем. Очікування були традиційно високими, вважалося, що Німеччина знову боротиметься за титул. Можливо, у Німеччині назріла зміна тренера. Йоахім Льов працює з командою дуже довго. Не виключено, команда потребує чогось свіжого, нового.

Про провал Польщі

* Напередодні чемпіонату світу в Польщі панував величезний ажіотаж. Від "Кадри" очікували гарного виступу. Очікували виправдано, бо в останні кілька років команда демонструвала стабільно високі результати. Два роки тому на Євро у Франції поляки дійшли до чвертьфіналу. Однак у тому й річ, що тоді всі провідні гравці збірної Польщі були на видних ролях у своїх клубах, були в гарній формі. Зараз ситуація змінилася. Футболісти стали на два роки старшими. Тому й вийшло трохи не так, як від команди Адама Навалки очікували. Після поразок від Сенеґалу та Колумбії місцева преса жорстко критикувала поляків. У країні велике розчарування.

Можливо, збірна Польщі потребувала омолодження, однак вибір у Навалки не надто великий. На мій погляд, грали справді найсильніші. Можливо, в чемпіонаті Польщі й є люди, достойні того, щоб їх включити до заявки на чемпіонат світу. Але то ще не гравці, здатні грати в основному складі і визначати долю матчу. Тому від окремих кадрових змін ситуація не змінилася б. На мій погляд, у Росії Польща показала все, що могла.

Про чемпіонські амбіції Хорватії

* Звичайно, можна вважати нашу команду фаворитом. Однак претендентів на чемпіонство немало. Як на мене, дуже сильний футбол у груповому турнірі продемонстрували Бельгія та Франція. Традиційні претенденти на чемпіонство – бразильці. Сподіваюся, Хорватія теж зможе з цими збірними конкурувати.

Усі наші збірні приречені на постійні порівняння з командою, яка виграла бронзу на мундіалі-1998 у Франції, з Бобаном, Шукером, Просінечкі і Ярні у складі. Як на мене, саме нинішнє покоління по силі дійсно співставне з тими легендами. Команда вкомплектована сильними виконавцями в усіх ланках, а особливо – в середній лінії.

Добре, що з’явився тренер Златко Даліч, який зумів знайти для виконавців правильні позиції, використати їхні найсильніші ігрові риси. До приходу Златко наша збірна теж виглядала сильною, але з ним Хорватія є ще міцнішою. Даліч довго чекав свого шансу, а очолив команду в непростій ситуації, напередодні поєдинків плей-оф з Україною. Існував великий ризик. Програй тоді Хорватія українцям і сьогодні вже забули б про існування цього тренера. Однак при Златко наша збірна почала демонструвати якісний футбол з перших матчів.

Видно, що всім гравцям подобається грати при Далічі. При попередніх тренерах окремі футболісти використовувалися не там, де вони почуваються найкомфортніше. Нікола Калініч? Знаючи його, міг би очікувати чогось схожого (Даліч виключив нападника зі складу вже під час чемпіонату світу через те, що він відмовився виходити на заміну в стартовому поєдинку проти ніґерійців – Прим. авт.). Нікола не любить сидіти на лаві, то відомо. Правда, не думав, що дійде аж до конфлікту настільки серйозного. Калініч – амбіційний футболіст, він хоче постійно бути в основі. Зрозуміло, що його вчинок – нерозумний. Думаю, Нікола вже й сам з цього приводу шкодує. Мабуть, Калініч цим вчинком закрив собі двері у збірну. Це погано, бо він міг би принести чимало користі.

Про матчі 1/8 фіналу

Хорватія – Данія

* Звичайно, хочу, щоб наша команда перемогла. Однак не треба недооцінювати Данію. То дуже серйозний суперник. У груповому турнірі скандинави продемонстрували організований футбол. Особливо уважно треба зіграти з Крістіаном Еріксеном, гравцем, здатним вирішити долю зустрічі самотужки. Данія демонструє вельми дисциплінований футбол. Хорватам з ними буде непросто.

Уругвай – Португалія

* Хотілося б, щоб далі пройшла Португалія. Вони — чемпіони Європи, Кріштіану Роналду мені імпонує як футболіст. Можливо, Кріштіану, за винятком зустрічі з іспанцями, не показав у двох наступних поєдинках чогось надзвичайного, але свої голи він забивав. Загалом вважаю португальців легкими фаворитами цієї пари. Але Уругвай — теж дуже сильна, досвідчена команда. Перемога латиноамериканців сенсацією не стане точно.

Франція – Аргентина

* Французи мали б виграти. Команда Дідьє Дешама сильна командною грою. У французів багато дуже сильних виконавців, тренер має величезний вибір. Аргентинці ж у групі нічого хорошого не показали. Хіба фрагментами – в заключній грі з ніґерійцями. Та й там все могло закінчитися плачевно, признач суддя у ворота аргентинців на 79-й хвилині при рахунку 1:1 пенальті. Як на мене, гра рукою там була і арбітр мав вказувати на позначку. Загалом аргентинці дуже залежні від Лео Мессі. Їм буде дуже важко щось протиставити Франції.

Бразилія – Мексика

* Бразильці начебто й виглядають фаворитами, однак треба тримати в голові перший матч мексиканців проти німців. Як на мене, Хуан Карлос Осоріо здатен підготувати для бразильців який сюрпризик.

Бельгія – Японія

* Бельгійці повинні не помітити японців і легко вийти до чвертьфіналу. Клас команд різний.

Іспанія – Росія

* Іспанці мають легко перемагати. Гра проти Уругваю продемонструвала слабкі місця збірної Росії. Так, Саудівську Аравію і Єгипет господарі перемогли впевнено, але то не ті суперники, по іграх з якими можна робити якісь висновки.

Швеція – Швейцарія

* Рівна гра двох європейських команд приблизно одного класу. Думаю, буде запекла боротьба. Можливо, найнепрогнозованіша пара 1/8 фіналу.

Колумбія – Англія

* На папері фаворит начебто Англія, але не думаю, що все так однозначно. Колумбійці – дуже непростий суперник. У групі вони провели прекрасний поєдинок проти поляків. Якщо гратимуть так проти Англії, то шанси на перемогу будуть. Як на мене, Колумбія ще здатна додавати. Але чимало залежатиме від того, чи зуміє відновитися після отриманого в заключній грі з Сенеґалом пошкодження Хамес Родріґес. Зрештою, колумбійці – не Аргентина, їхня гра не так залежить від одного гравця.

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