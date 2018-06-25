Іспанія – Марокко: відео голів та моментів матчу

Збірна Марокко у матчі проти Іспанії першою відзначилася. Допомогла у цьому помилка захисників іспанців.

Автором голу збірної Марокко став Халід Бутаїб, який скористався помилкою захисників. Обікравши гравців "фурія роха", нападник вийшов сам-на-сам на ворота Давіда де Хеа, і пробив під голкіпером.

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Гол збріної Марокко у ворота Іспанії

Перевага марроканців у цьому матчі протрималася лише п'ять хвилин. Все для голу зробив Іньєста, а результативний удар завдав Іско.

Гол Іско у ворота Марокко