Іспанія – Марокко: відео голів та моментів матчу
Збірна Марокко у матчі проти Іспанії першою відзначилася. Допомогла у цьому помилка захисників іспанців.
Автором голу збірної Марокко став Халід Бутаїб, який скористався помилкою захисників. Обікравши гравців "фурія роха", нападник вийшов сам-на-сам на ворота Давіда де Хеа, і пробив під голкіпером.
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Гол збріної Марокко у ворота Іспанії
Перевага марроканців у цьому матчі протрималася лише п'ять хвилин. Все для голу зробив Іньєста, а результативний удар завдав Іско.
Гол Іско у ворота Марокко
Джерело: 24 Канал
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