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Іспанія – Марокко: відео голів та моментів матчу

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Іспанія – Марокко відео голів матчу Чемпіонату світу
Іспанія – Марокко відео голів матчу Чемпіонату світу

Збірна Марокко у матчі проти Іспанії першою відзначилася. Допомогла у цьому помилка захисників іспанців.

Автором голу збірної Марокко став Халід Бутаїб, який скористався помилкою захисників. Обікравши гравців "фурія роха", нападник вийшов сам-на-сам на ворота Давіда де Хеа, і пробив під голкіпером.

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Гол збріної Марокко у ворота Іспанії

Перевага марроканців у цьому матчі протрималася лише п'ять хвилин. Все для голу зробив Іньєста, а результативний удар завдав Іско.

Гол Іско у ворота Марокко

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – відео голів матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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