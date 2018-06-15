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Іспанія та Португалія на Чемпіонаті світу зіграли у нічию 3:3

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Іспанія – Португалія: результат та огляд матчу Чемпіонату світу
Іспанія – Португалія: результат та огляд матчу Чемпіонату світу

Це був центральний матч Чемпіонату світу з футболу на груповій стадії. Зустрічалися чинні чемпіони Європи – збірна Португалії – та претенденти на перемогу на цьогорічному Мундіалі – збірна Іспанії. Дві піренейські збірні в одному матчі. Топ-зірка мадридського «Реалу» Кріштіану Роналду проти половини складу «вершкових» у складі збірної Іспанії.

І саме Роналду перший відкрив рахунок у цьому матчі. Його збили у штрафному майданчику. І суддя без вагань вказав на 11-метрову позначку. Сам Роналду пенальті і реалізував на 4 хвилині зустрічі.

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зрівняти рахунок іспанцям вдалося лише всередині тайму. Дієго Коста отримав закидання вперед, у боротьбі з Пепе він виграв позицію, згодом зібрав навколо себе ще декількох захисників, та пробив повз них у протихід воротарю у кут воріт.

та на перерву комнади пішли за переможного для португальців рахунку. Незадовго до свистка по закінчення тайму Роналду наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Дуже невдало зіграв воротар Давід де Хеа. Удар був потужний і низом, і голкіпер не врахував відскок від газону – м’яч від рук воротаря полетів за лінію воріт.

По перерві все той же Дієго Коста зрівняв рахунок. Після подачі зі штрафного на дальню стійку м’яч головою вдовж лінії воріт скинув Бускетс, а форвард вже переправив його за лінію воріт.

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За мить вже іспанці вийшли вперед. Начо вдався фантастичний удар з-за меж штрафного майданчика. Мёяч вдарився об одну стійку, від неї відлетів до другої, і вже звідти закотився за лінію воріт.

Кріштіану Роналду ж у матчі оформив хет-трик. Третій гол він забив зі штрафного. Стінка з гравців збірної Іспанії стрибнула, але м’яч перелетів їх і влетів під перекладину воріт. Де Хеа навіть не ворухнувся.

Португалія – Іспанія 3:3

Роналду, 4 (пен.), 44, 87 – Коста, 24, 55, Начо, 58

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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