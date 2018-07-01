Росія сенсаційно перемогла Іспанію у серії післяматчевих пенальті

1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу звела між собою збірні Іспанії та Росії. Поєдинок затягнувся до серії післяматчевих пенальті, у якій росіянам вдалось переграти іспанців.

На початку зустрічі ніщо не віщувало біди. Першими повели у рахунку іспанці. Гол на 11-й хвилині спершу записували в актив Серхіо Рамоса, проте на відеоповторах було чітко видно, що м'яч потрапив у сітку воріт від ноги росіянина Ігнашевича.

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У боротьбі з іспанцем 4-й номер росіян так намагався втримати Серхіо Рамоса у штрафному, що у падінні зачепив м'яч ногою, який відправився просто у сітку.

Автогол росіян вивів збірну Іспанії вперед. 1:0.



Автогол у власні ворота забив росіянин Ігнашевич



Зрівняти рахунок збірній Росії вдалось лише завдяки пенальті.

На 40-й хвилині Жерар Піке зіграв рукою у власному штрафному. За це суддя показав йому "гірчичника" і призначив 11-метровий у ворота голкіпера збірної Іспанії Давіда Де Хеа.

Пенальті вдало реалізував Артем Дзюба, перегравши воротаря іспанців. На перерву команди пішли з рахунком 1:1.

У другому таймі команди не спромоглись на жоден яскравий момент, який би призвів до зміни цифр на табло.

На 85-й хвилині Іньєста отримав скидку від Аспаса зі штрафного та пробив з-за його меж у лівий кут Акінфєєва, проте голкіпер росіян виявився на місці.

Попри відчутну перевагу "червоної фурії" в основний час, матч 1/8 фіналу проти збірної Росії перейшов у додатковий час.

Півгодини екстратаймів не допомогли командам визначити переможця, тож гра перейшла у серію післяматчевих пенальті.

Обидві команди виглядали доволі втомленими, проте фортуна і підтримка вболівальників цього вечора була на боці збірної Росії.

Воротареві росіян Акінфєєву вдалось відбити одразу два удари іспанців – Коке та Аспаса.



Росія перемогла Іспанію в 1/8 ЧС-2018 у серії післяматчевих пенальті

Росія дивом пробилась у чвертьфінал ЧС-2018, перемігши у серії післяматчевих пенальті збірну Іспанії.

ЧС-2018, 1/8 фіналу, Іспанія – Росія:

1:1 (пен – 3:4)

Голи: Ігнашевіч, 12 (автогол) – Дзюба, 42 (пен)