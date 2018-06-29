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Іспанія – Росія: прогноз на матч Чемпіонату світу

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Іспанія – Росія прогноз букмекерів на матч
Іспанія – Росія прогноз букмекерів на матч

Іспанія у матчі проти Росії на Чемпіонаті світу є явним фаворитом у букмекерів, в рази переважаючи свого суперника.

Попри те, що Іспанія в останньому матчі зіграла у нічию з Марокко (від поразки команда врятувалася на останній хвилині), букмекери не надто вірять у спроможність Росії завдати їй клопоту. Особливо після принизливого розгрому від Уругваю.

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У букмекерській конторі William Hill перемогу Іспанії оцінили коефіцієнтом 1,57. У той час як на росіян приймається з коефіцієнтом 6,50. Інші букмекерські контори даватимуть більше значення на росіян – 7,00. Ймовірність того, що команди в основний час зіграють у нічию – 3,75.

Коефіцієнт на те, що матч дійде до післяматчевих пенальті – 6,00.

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Прохід Іспанії у наступний раунд – 1,28. Вихід Росії в 1/4 фіналу – 3,50.

PariMatch ставки на Росію приймає зі вже згаданим коефіцієнтом 7,00. Щодо Іспанії, то в них майже без змін – 1,59. Нічия у матчі – 3,80.

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Не надто вірять букмекери у прохід у Росії в наступний раунд – 4,00. Те, що Іспанія подолає цей бар'єр у вигляді Росії – 1,27.

Аналогічні коефіцієнти й в "Фаворит": перемога Іспанії 1,58, перемога Росії 7,00 нічия 3,95.

Прохід Іспанії – 1,25, прохід Росії – 4,35.

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Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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