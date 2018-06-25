Іспанія врятувала нічию проти Марокко на останній хвилині матчу

Матчі третього туру на Чемпіонаті світу грають в один час,щоб команди не знали, що відбувається у паралельному матчі і тому грали на перемогу. І якщо для Марокко перемога у цьому матчі була лише "втішним" результатом, то для Іспанії вирішувала чимало.

Команда, яка зайняла перше місце у групі B, виходила в 1/8 фіналу на Росію. А це значно зручніший суперник, аніж Уругвай, який перед тим розгромив росіян 3:0.

Почали команди доволі активно, частіше вперед ходили іспанці. Але першими забили саме марокканці. Бутаїб скористався незрозумілою помилкою захисників "фурії роха", які просто залишили м'яч у центрі поля. Підхопивши його, нападник дійшов до воріт де Хеа і пробив під воротарем. Так іспанці пропустили вперше у цьому матчі.

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Правда відігралися іспанці так же швидко. Автором голу став Іско, який вже пробивав майже по порожніх воротах – воротар до цього "завалився" на газон. Пас під удар йому віддав Іньєста.

Каруселі у матчі продовжилися – Бутаїб не реалізував ще один вихід на ворота де Хеа, іспанці в своїх моментах пробиватимуть мимо або в руки Ель-Кажуї. Коли ж воротарі не могли виручити, на допомогу їм приходили стійки воріт. Так сталося у другому таймі після удару Амрабата – м'яч влучив у хрестовину та вилетів у поле.

Та все ж марокканці забили свій другий гол. Після подачі з кутового Ен-Несірі виграв верхову боротьбу у Рамоса та пробив точно у кут воріт. Не надто приємна ситуація стала для іспанців, коли у паралельному матчі Іран зрівняв рахунок у матчі й набирав ті ж чотири очки, що і в іспанців.

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Та все ж і в цьому матчі команди зіграли у нічию. Вирішальний гол забив Аспас, який п'ятою зрізав м'яч у ворота суперників.Правда суддя спочатку гол не зарахував, адже його помічник на лінії вказав на те, що був офсайд. Та відеоповтор засвідчив, що положення поза грою у нападника не було і гол "чистий".

Він приніс Іспанії нічию, а також перше місце у групі B. У 1/8 фіналу саме вони зіграють з росіянами. Португальцям же дісталися в суперники збірна Уругваю.

Іспанія – Марокко 2:2

Голи: Іско, 19, Аспас, 90+1 – Бутаїб, 14, Ен-Несірі, 81