01:14
26 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
23°C 13°C
  • середа
    22°C 17°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хвороба дяді Вови. Кадиров – кара Єгипту
Вєсті Кремля
23:26, 25 червня
Вєсті.UA. Августо Піночет вже стукає у двері. У піарників Порошенка криза жанру
Вєсті.UA
20:11, 25 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Іспанія врятувала нічию проти Марокко на останній хвилині матчу

104 Читать новость на русском
Іспанія перемогла Марокко та вийшла з першого місця з групи В
Іспанія перемогла Марокко та вийшла з першого місця з групи В

Матчі третього туру на Чемпіонаті світу грають в один час,щоб команди не знали, що відбувається у паралельному матчі і тому грали на перемогу. І якщо для Марокко перемога у цьому матчі була лише "втішним" результатом, то для Іспанії вирішувала чимало.

Команда, яка зайняла перше місце у групі B, виходила в 1/8 фіналу на Росію. А це значно зручніший суперник, аніж Уругвай, який перед тим розгромив росіян 3:0. 

Почали команди доволі активно, частіше вперед ходили іспанці. Але першими забили саме марокканці. Бутаїб скористався незрозумілою помилкою захисників "фурії роха", які просто залишили м'яч у центрі поля. Підхопивши його, нападник дійшов до воріт де Хеа і пробив під воротарем. Так іспанці пропустили вперше у цьому матчі.

Читайте також: Іспанія – Марокко: відео голів та моментів матчу

Правда відігралися іспанці так же швидко. Автором голу став Іско, який вже пробивав майже по порожніх воротах – воротар до цього "завалився" на газон. Пас під удар йому віддав Іньєста.

Каруселі у матчі продовжилися – Бутаїб не реалізував ще один вихід на ворота де Хеа, іспанці в своїх моментах пробиватимуть мимо або в руки Ель-Кажуї. Коли ж воротарі не могли виручити, на допомогу їм приходили стійки воріт. Так сталося у другому таймі після удару Амрабата – м'яч влучив у хрестовину та вилетів у поле.

Та все ж марокканці забили свій другий гол. Після подачі з кутового Ен-Несірі виграв верхову боротьбу у Рамоса та пробив точно у кут воріт. Не надто приємна ситуація стала для іспанців, коли у паралельному матчі Іран зрівняв рахунок у матчі й набирав ті ж чотири очки, що і в іспанців. 

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Та все ж і в цьому матчі команди зіграли у нічию. Вирішальний гол забив Аспас, який п'ятою зрізав м'яч у ворота суперників.Правда суддя спочатку гол не зарахував, адже його помічник на лінії вказав на те, що був офсайд. Та відеоповтор засвідчив, що положення поза грою у нападника не було і гол "чистий".

Він приніс Іспанії нічию, а також перше місце у групі B. У 1/8 фіналу саме вони зіграють з росіянами. Португальцям же дісталися в суперники збірна Уругваю.

Іспанія – Марокко 2:2 

Голи: Іско, 19, Аспас, 90+1 – Бутаїб, 14, Ен-Несірі, 81

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук