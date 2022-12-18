В Іспанії перехопили черговий підозрілий конверт, який надіслали в консульство України, – ЗМІ

У Барселоні поліція знову перехопила підозрілий лист, який надіслали в українське консульство. Пакунок одразу ж взялися перевіряти фахівці.

За даними іспанських ЗМІ, інцидент трапився ще у п'ятницю, 16 грудня. Працівники пошти одразу повідомили поліцію Каталонії про підозрілий пакунок для української дипломатичної установи.

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Чи була у конверті вибухівка

За даними ЗМІ, конверт одразу перевірили на наявність вибухівки усередині. На щастя, її там не знайшли. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження через цей конверт.

Що було усередині – достеменно невідомо. ЗМІ припускають, що у конверті знову могли бути рештки тварин. Зокрема українські дипломати в Іспанії вже отримували конверт з очима тварин.

Конвертний терор в Іспанії

Уже майже 3 тижні триває конвертний терор проти українських дипломатів, який почався з українського посольства у Мадриді 30 листопада. Вибух пролунав, коли комендант оглядав посилку. Чоловік отримав поранення.

Згодом, 2 грудня, правоохоронці прибули на територію посольства у Мадриді, оскільки дипломати отримали новий пакунок.

Упродовж тижня у світі зафіксували понад 30 випадків погроз українським дипломатам у 15 країнах світу. Таким чином ворог намагається залякати дипломатів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на всіх конвертах – одна й та ж адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Переважно посилки відправляли з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.

Крім того, зловмисники подбали, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, на думку міністра, вказує на професійний рівень цієї "акції".