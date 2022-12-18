В Іспанії перехопили черговий підозрілий конверт, який надіслали в консульство України, – ЗМІ

18 грудня 2022, 14:08

Джерело:

In Spain News

У Барселоні поліція знову перехопила підозрілий лист, який надіслали в українське консульство. Пакунок одразу ж взялися перевіряти фахівці.

За даними іспанських ЗМІ, інцидент трапився ще у п'ятницю, 16 грудня. Працівники пошти одразу повідомили поліцію Каталонії про підозрілий пакунок для української дипломатичної установи.

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Чи була у конверті вибухівка

За даними ЗМІ, конверт одразу перевірили на наявність вибухівки усередині. На щастя, її там не знайшли. Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження через цей конверт.

Що було усередині – достеменно невідомо. ЗМІ припускають, що у конверті знову могли бути рештки тварин. Зокрема українські дипломати в Іспанії вже отримували конверт з очима тварин.

Конвертний терор в Іспанії

Уже майже 3 тижні триває конвертний терор проти українських дипломатів, який почався з українського посольства у Мадриді 30 листопада. Вибух пролунав, коли комендант оглядав посилку. Чоловік отримав поранення.

Згодом, 2 грудня, правоохоронці прибули на територію посольства у Мадриді, оскільки дипломати отримали новий пакунок.

Упродовж тижня у світі зафіксували понад 30 випадків погроз українським дипломатам у 15 країнах світу. Таким чином ворог намагається залякати дипломатів. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на всіх конвертах – одна й та ж адреса відправника: автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Переважно посилки відправляли з поштових відділень, які не були обладнані системами відеоспостереження.

Крім того, зловмисники подбали, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, на думку міністра, вказує на професійний рівень цієї "акції".

Автор: Іван Магуряк