Іспанська королева продемонструвала стильний образ в шкіряній куртці та широких штанях: фото

Іспанська королева Летиція, яка є дружиною короля Філіпа VI, завітала на Міжнародний тиждень кіно в Вальядоліді, який проходить в Іспанії щорічно з 1956 року.

Іспанська королева прийшла на показ німого фільму "Безпека пренижче за все!" 1923 року випуску, який відбувався у супроводі симфонічного оркестру Кастилії і Леона в Культурному центрі Мігеля Делібеса.

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На заході Летиція з'явилася у шкіряній куртці і широких штанях. Дружина Філіпа VI доповнила образ масивними сережками і туфлями на високих підборах. У макіяжі королева традиційно надала перевагу акценту на очі.



Королева Летиція / Getty



Королева Летиція / Getty



Королева Летиція / Getty



Королева Летиція / Getty