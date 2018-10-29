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      Іспанська королева продемонструвала стильний образ в шкіряній куртці та широких штанях: фото

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      Королева Летиція
      Королева Летиція / GettyImages

      Іспанська королева Летиція, яка є дружиною короля Філіпа VI, завітала на Міжнародний тиждень кіно в Вальядоліді, який проходить в Іспанії щорічно з 1956 року.

      Іспанська королева прийшла на показ німого фільму "Безпека пренижче за все!" 1923 року випуску, який відбувався у супроводі симфонічного оркестру Кастилії і Леона в Культурному центрі Мігеля Делібеса.

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      На заході Летиція з'явилася у шкіряній куртці і широких штанях. Дружина Філіпа VI доповнила образ масивними сережками і туфлями на високих підборах. У макіяжі королева традиційно надала перевагу акценту на очі.


      Королева Летиція / Getty


      Королева Летиція / Getty


      Королева Летиція / Getty


      Королева Летиція / Getty

      Теги: LifeStyle
      Джерело: 24 канал
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