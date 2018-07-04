Іспанські фанати звинувачують Романа Зозулю в нацизмі

Один з фан-клубів "Ов'єдо" виступив проти підписання українця Романа Зозулі, з яким клуб, за чутками, веде переговори.

Нещодавно в іспанських ЗМІ з'явилась інформація, що 28-річний український форвард може перебратися з "Альбасете" в "Ов'єдо", який минулий сезон Сегунди завершив на 7-й позиції. Фанати "Ов'єдо" з угруповання "Pena Azul Otero" вважають українця негідним носити футболку клубу, про що й заявили в своєму Twitter.

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"Не підписуйте Романа Зозулю. Він пов'язаний з українськими неонацистськими і мілітаризованими групами", - йдеться в заяві.

У коментарях під постом інші вболівальники висловилися в тому ж дусі. Вони вважають Романа "нацистом, якому не місце у футболі", а також пишуть, що "цінності "Ов'єдо" повинні бути вище спортивних результатів".

У сезоні 2016/17 Роман Зозуля перейшов з "Бетіса" у "Райо Вальєкано" в останні години трансферного вікна. Однак через неадекватні дії фанатів-радикалів, які звинуватили українця в нацизмі, він повернувся у Севілью. Також фанати "Райо Вальєкано" виступили проти української армії з ярликами російської пропаганди про "нацистів".