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      Іспанські поліцейські розкрили складну шахрайську схему: відомі деталі

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      В Іспанії затримали шахраїв, які незаконно отримали 6 мільйонів євро
      В Іспанії затримали шахраїв, які незаконно отримали 6 мільйонів євро / varta.com.ua

      Національна поліція Іспанії розкрила шахрайську схему, яка дозволила майже півсотні людей отримати близько 6 мільйонів євро пенсійних виплат їхніх померлих родичів.

      Про це повідомляє El Pais.

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      Зазначається, що зловмисники фальсифікували довідки про смерть пенсіонерів та інші документи. Внаслідок цього про смерть було невідомо офіційним державним структурам, а пенсійні виплати продовжували надходити.

      У скоєнні злочину підозрюють 46 осіб, але наразі іспанська поліція затримала лише 9 з них. Відомо, що один із затриманих за допомогою шахрайської схеми отримував кошти від держави протягом 20 років.

      Більшість підозрюваних – члени сімей померлих пенсіонерів, друзі і співмешканці цих людей. Загалом шахраям вдалося отримати від держави майже 6 мільйонів євро пенсійних виплат.

      Теги: Гроші Розслідування Поліція Пенсіонери Шахрайство
      Джерело: 24 Канал
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