Іспанські поліцейські розкрили складну шахрайську схему: відомі деталі
Національна поліція Іспанії розкрила шахрайську схему, яка дозволила майже півсотні людей отримати близько 6 мільйонів євро пенсійних виплат їхніх померлих родичів.
Про це повідомляє El Pais.
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Зазначається, що зловмисники фальсифікували довідки про смерть пенсіонерів та інші документи. Внаслідок цього про смерть було невідомо офіційним державним структурам, а пенсійні виплати продовжували надходити.
У скоєнні злочину підозрюють 46 осіб, але наразі іспанська поліція затримала лише 9 з них. Відомо, що один із затриманих за допомогою шахрайської схеми отримував кошти від держави протягом 20 років.
Більшість підозрюваних – члени сімей померлих пенсіонерів, друзі і співмешканці цих людей. Загалом шахраям вдалося отримати від держави майже 6 мільйонів євро пенсійних виплат.