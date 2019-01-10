Іспанський чемпіон світу та Європи очолив український клуб

Іспанський наставник Хаві Родрігес став головним тренером футзального клубу "Продексім" з Херсона. 44-літній спеціаліст підписав з українським клубом контракт на один рік.

Варто зазначити, що про призначення Хаві Родрігеса офіційно повідомили ще 3 січня, однак представили його як тренера команди 10 січня.

"Коли мене запросили в Херсон, я побачив, що команда не знаходиться зараз в своєму кращому періоді. Думаю, якщо б команда перебувала зараз у своїй кращій фазі, мене б сюди і не запрошували. Тому, я тут, щоб зробити цей клуб великим, щоб побудувати чемпіонську команду", – заявив під час презентації Хаві Родрігес.

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Варто зауважити, що Хаві Родрігес двічі зі збірною Іспанії вигравав чемпіонат світу з футзалу, ще двічі ставав срібним призером світової першості, чотири рази вигравав чемпіонат Європи. Саме його у 2005 році назвали найкращим гравцем у міні-футбол у світі. На клубному рівні як гравець він двічі вигравав Кубок УЄФА з футзалу, турнір Європейських чемпіонів по міні-футболу.

Щодо тренерського досвіду, то він у нього не великий, але Хаві Родрігес зумів вивести угорський клуб "Раба ЕТО" з міста Дьєр у Фінал чотирьох Кубку УЄФА та виграти з ним місцевий чемпіонат.

"На сьогоднішній день у нас в команді є українські гравці, є бразильські гравці, і є тренер іспанець. Але всі говорять на основній мові, і основна мова – це м'яч. Найважливіше – це менталітет. Хтось може бути краще, але кожен повинен вірити в те, що він – найкращий. Тільки таким чином у футболістів буде все виходити. Люди, які знають мене як гравця, вже ознайомлені з моєю роботою як тренера. Я завжди хочу, щоб моя команда була переможцем, щоб була конкурентоспроможною, щоб кожен день думала тільки про м'ячі, щоб кожен день приходила на тренування з бажанням працювати. Це найважливіше в футзалі", – заявив на презентації Хаві Родрігес

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