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      Іспанський чемпіон світу та Європи очолив український клуб

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      Хаві Родрігес очолив "Продексім"
      Хаві Родрігес очолив "Продексім"

      Іспанський наставник Хаві Родрігес став головним тренером футзального клубу "Продексім" з Херсона. 44-літній спеціаліст підписав з українським клубом контракт на один рік.

      Варто зазначити, що про призначення Хаві Родрігеса офіційно повідомили ще 3 січня, однак представили його як тренера команди 10 січня.

      "Коли мене запросили в Херсон, я побачив, що команда не знаходиться зараз в своєму кращому періоді. Думаю, якщо б команда перебувала зараз у своїй кращій фазі, мене б сюди і не запрошували. Тому, я тут, щоб зробити цей клуб великим, щоб побудувати чемпіонську команду", – заявив під час презентації Хаві Родрігес.

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      Варто зауважити, що Хаві Родрігес двічі зі збірною Іспанії вигравав чемпіонат світу з футзалу, ще двічі ставав срібним призером світової першості, чотири рази вигравав чемпіонат Європи. Саме його у 2005 році назвали найкращим гравцем у міні-футбол у світі. На клубному рівні як гравець він двічі вигравав Кубок УЄФА з футзалу, турнір Європейських чемпіонів по міні-футболу.

      Щодо тренерського досвіду, то він у нього не великий, але Хаві Родрігес зумів вивести угорський клуб "Раба ЕТО" з міста Дьєр у Фінал чотирьох Кубку УЄФА та виграти з ним місцевий чемпіонат.

      "На сьогоднішній день у нас в команді є українські гравці, є бразильські гравці, і є тренер іспанець. Але всі говорять на основній мові, і основна мова – це м'яч. Найважливіше – це менталітет. Хтось може бути краще, але кожен повинен вірити в те, що він – найкращий. Тільки таким чином у футболістів буде все виходити. Люди, які знають мене як гравця, вже ознайомлені з моєю роботою як тренера. Я завжди хочу, щоб моя команда була переможцем, щоб була конкурентоспроможною, щоб кожен день думала тільки про м'ячі, щоб кожен день приходила на тренування з бажанням працювати. Це найважливіше в футзалі", – заявив на презентації Хаві Родрігес

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      Теги: Спорт Футзал
      Джерело: 24 Канал
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