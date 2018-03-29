Іспанський художник майстерно поєднав мистецтво та LEGO: яскраві фото
Митець Хайме Санчес з іспанського міста Малага створює оригінальні роботи, використавши для своїх робіт звичайний конструктор LEGO. Художник створює неймовірні фото в стилі так званого "естрадного мистецтва".
Сам Хайме Санчес називає себе візуальним художником. Поєднавши два свої захоплення – мистецтво та LEGO – чоловік створив яскраві роботи з повсякденних звичайних речей. До творчості автор підходить з гумором.
Читайте також: Японський митець створює дивовижні портрети, які складно відрізнити від фотографій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Гроші пахнуть: У Великобританії розслідують, скільки у них "брудних" коштів з Росіїсьогодні , 10:42
-
Адміністрація Трампа повинна звернути увагу на корупцію в Україні, – Washington Timesсьогодні , 09:30
-
У МЗС пояснили, чому Україна повинна розірвати Договір про дружбу з Росією та підписати новийсьогодні , 08:49
Коментарі