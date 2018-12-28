Іспанський клуб хоче викупити контракт нападника "Шахтаря"

Нападник "Шахтаря" Густаво Бланко Лещук може стати гравцем іспанської "Малаги" на постійній основі.

Тренер "анчоусів" Хуан Муніс сподівається, що клуб викупить футболіста, повідомляє El Desmarque. Наразі трансферна вартість Бланко Лещука складає 1 млн євро.

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Контракт футболіста, якого "гірники" влітку на один рік віддали в оренду, досі належить "Шахтарю".

Як відомо, нападник взимку 2016 року безкоштовно поповнив лави львівських "Карпат". Вже взимку 2017-го він за 400 тис євро перейшов у "Шахтар".

Відзначимо, що на рахунку Бланко Лещука в Сегунді (друга за значимістю футбольна ліга Іспанії) 16 матчів і 6 забитих м'ячів. "Малага" ж наразі посідає третє місце.

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