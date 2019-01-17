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      Іспанський "Луго" може придбати ще одного гравця "Карпат" на заміну Василю Кравцю

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      Орест Лебеденко може перейти в "Луго"
      Орест Лебеденко може перейти в "Луго" / ФК "Карпати"

      Львівські "Карпати" можуть ще раз продати лівого захисника в іспанський "Луго". На заміну Василю Кравцю, який пішов на підвищення, іспанський клуб може придбати Ореста Лебеденка.

      Нагадаємо, Василь Кравець, який є вихованцем "Карпат", взимку 2017 року перейшов в іспанський "Луго" на правах оренди. Влітку того ж року команда викупила контракт футболіста. А вже взимку 2019 року "Луго" продав Кравця в інший іспанський клуб – "Леганес". Захисник уже встиг дебютувати за новй клуб перемогою у матчі проти "Реалу".

      Читайте також: Одразу троє основних гравців можуть покинути "Карпати": є пропозиції з Іспанії та Туреччини

      Відтак саме на заміну Кравцю "Луго" може придбати 20-літнього Ореста Лебеденка, повідомляє Football.ua. Крайній захисник у цьому сезоні зіграв 15 матчів за "Карпати" (13- у чемпіонаті, 2 – в Кубку України).

      Варто зазначити, що в Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії) виступають ще двоє українців – Роман Зозуля за "Альбасете", а Євген Селезньов – за "Малагу".

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      Теги: Спорт ФК Карпати Трансфери Футбол
      Джерело: 24 Канал
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