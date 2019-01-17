Іспанський "Луго" може придбати ще одного гравця "Карпат" на заміну Василю Кравцю

Львівські "Карпати" можуть ще раз продати лівого захисника в іспанський "Луго". На заміну Василю Кравцю, який пішов на підвищення, іспанський клуб може придбати Ореста Лебеденка.

Нагадаємо, Василь Кравець, який є вихованцем "Карпат", взимку 2017 року перейшов в іспанський "Луго" на правах оренди. Влітку того ж року команда викупила контракт футболіста. А вже взимку 2019 року "Луго" продав Кравця в інший іспанський клуб – "Леганес". Захисник уже встиг дебютувати за новй клуб перемогою у матчі проти "Реалу".

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Відтак саме на заміну Кравцю "Луго" може придбати 20-літнього Ореста Лебеденка, повідомляє Football.ua. Крайній захисник у цьому сезоні зіграв 15 матчів за "Карпати" (13- у чемпіонаті, 2 – в Кубку України).

Варто зазначити, що в Сегунді (другий за силою дивізіон Іспанії) виступають ще двоє українців – Роман Зозуля за "Альбасете", а Євген Селезньов – за "Малагу".

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