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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео

      3561 Читать новость на русском
      Жорді Гомес забив гол з центру поля
      Жорді Гомес забив гол з центру поля / Topsport

      Футболіст "Омонії" під час матчу з АПОЕЛом довів, що Кіпр славиться не тільки відпочинком, але й гарним футболом.

      У матчі 13 туру чемпіонату Кіпру Жорді Гомесу вдалося забити неймовірно красивий гол.

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      Футболіст обікрав суперника, потім наздогнав м'яч і майже з центру поля відправив його за комірець голкіперу.

       

       

      Втім, красивий м'яч не допоміг "Омонії" уникнути поразки з рахунком 1:2. Також відзначимо, що АПОЕЛ займає другий рядок турнірної таблиці, "Омонія" – сьомий.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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