Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео

Футболіст "Омонії" під час матчу з АПОЕЛом довів, що Кіпр славиться не тільки відпочинком, але й гарним футболом.

У матчі 13 туру чемпіонату Кіпру Жорді Гомесу вдалося забити неймовірно красивий гол.

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Футболіст обікрав суперника, потім наздогнав м'яч і майже з центру поля відправив його за комірець голкіперу.

Втім, красивий м'яч не допоміг "Омонії" уникнути поразки з рахунком 1:2. Також відзначимо, що АПОЕЛ займає другий рядок турнірної таблиці, "Омонія" – сьомий.

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