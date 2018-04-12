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Істерично плакала всю ніч, – інсайдер про реакцію Хлої Кардашян на зраду нареченого

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Хлої Кардашян і Трістан Томпсон
Хлої Кардашян і Трістан Томпсон / Instagram / @khloekardashian

Світська левиця Хлої Кардашян, яка вже зовсім скоро повинна народити свого первістка від нареченого баскетболіста Трістана Томпсона, не може повірити у зради свого коханого.

Інсайдер видання EOnline! розповів, що після несподіваних новин у ЗМІ про зради із жінками Трістана Томпсона, у Хлої почалися передчасні перейми. Жінка повинна була народити в кінці квітня, однак ця подія може відбутися раніше.

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Вона збожеволіла. Весь її світ перевернувся з ніг на голову. Вона істерично плакала всю ніч. Вона благала повернутися в Лос-Анджелес і спробувала знайти спосіб змусити її перелетіти до сім’ї, але її лікар не дозволив їй. Вона просто хоче бути зі своїми рідними і покинути все якомога швидше,
– поділився інсайдер.

Він також додав, що Хлої хотіла покинути будинок в Клівленді, де проживає з коханим, і полетіти в Лос-Анджелес, однак через заборону лікарів вона залишилась на місці.

"Вона планувала виховувати дитину в Клівленді і присвячувати йому весь вільний час. Тепер вона хоче повернутися до батьків, але їй не можна літати. Навіть на приватному літаку і з лікарем – це занадто ризиковано", – зазначив інсайдер.

We are ready whenever you are little mama

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian)

Матір Хлої Кардашян, Кріс Дженнер, вже прилетіла до доньки, а сестри Кардашян відвідають Хлої сьогодні або завтра. Сім'я і друзі майбутньої зіркової матусі дуже засмучені вчинком Трістана.

Нагадаємо, що декілька днів тому в мережі з’явилось відео, де на третьому місяці вагітності Хлої її коханий Трістан дозволяв собі цілуватись з іншими жінками у клубі, а цього тижня – навіть провести ніч в одному з готелів із працівницею нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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