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Істина у вині: як українське виноробство стало знане у всьому світі

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Історія вина є такою ж древньою як людська цивілізація. Стародавні римляни про одвічний напій казали: "Істина у вині".

Найстарішим свідченням первісного виноробства і культивування виноградної лози 10 тисяч років є великі глиняні посудини із залишками кісточок винограду, які археологи відкопали на території сучасної Грузії.

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Схожі знахідки траплялися на берегах Каспійського моря і в Східній Туреччині.

Про високий розвиток виноробства у стародавньому Єгипті свідчать артефакти з гробниці Тутанхамона. Дослідники, які сотню років тому відкрили усипальню, виявили там велику кількість амфор зі слідами висохлого вина на дні. На посудинах було детально зазначено рік виробництва, ім'я винороба і навіть характеристика напою: "дуже хороше вино". Ці прообрази сучасних "етикеток" задовольнили б цікавість навіть надто прискіпливих експертів ХХІ століття.


Амфори зі слідами висохлого вина на дні

Жителі країни фараонів порівнювали процес виготовлення вина з алхімією, і вважали його привілеєм своїх правителів. Від єгиптян виноробство перейняли античні греки та римляни. Вино боготворили, про нього складали міфи і легенди. Ним розраховувалися як валютою, а саме греки обмінювали вино на золото і срібло, римляни – на рабів.

У наші ж дні найціннішою, мабуть, є пляшка вина, що дивом збереглася ще від тієї античної епохи. Її дістали з одного з римських склепів поблизу міста Шпеєр, у Німеччині. Пляшка, датована 325 роком нашої ери, сьогодні виставлена на показ у місцевому історичному музеї.


Пляшка вина датована 325 роком нашої ери

В Україні історія вина теж сягає ще тих прадавніх часів. Культура виноградарства простежується на південному березі Криму з VІ століття до Різдва Христового. Свої сорти винограду завезли сюди греки, які заснували тут власні колонії, звідти виноробство поширилося на інші регіони України та сусідню Молдову.

Сьогодні українське вино знане у всьому світі, адже марочні вина експортують в Європу, Америку, а найкращі його зразки завойовують найвищі нагороди міжнародних конкурсів.

Цікаво, що вино у давні часи пили не тільки задля задоволення, але й з гігієнічних міркувань, оскільки сира вода часто була збудником небезпечних хвороб та епідемій. А легендарний Гіппократ навіть рекомендував вино, як універсальний засіб, що володіє чудовими сечогінними, антисептичними і збадьорливими властивостями.

Що означає поширений нині тост усіх застіль "За здоров'я" – дивіться у програмі. 

Теги: Історія Алкоголь Винні традиції
Джерело: 24 Канал
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